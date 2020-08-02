美媒：共和党全国代表大会将禁媒体出席

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（法新社华盛顿2日电） 美国媒体报导，本月稍晚在美国北卡罗来纳州夏洛特（Charlotte）举行的共和党全国代表大会（RNC），将禁止媒体出席。届时现任总统川普将获共和党正式提名角逐连任。

大会发言人告诉「阿肯色民主公报」（Arkansas Democrat Gazette）：「我们计划从8月21日星期五至8月24日星期一在夏洛特的所有活动，都不开放媒体参加，因为该州实施公卫限制规定。」

「与会人数方面，我们会依照州和地方当局指引设定好的规范行事。」

美国有线电视新闻网（CNN）引述一名共和党人员指出，正式提名川普的表决过程将以直播方式进行。

白宫记者协会（White House Correspondents' Association）会长米勒（Zeke Miller）昨天表示：「这是一项轻率的决定，@共和党以及@共和党全国代表大会应该重新考虑。」

「主要政党提名总统候选人，是美国人的大事。」

不过米勒随后推文：「共和党全国代表大会一名人员现在表示，这还不是最终决定，他们还在替媒体报导研拟选项。」

2019冠状病毒疾病（COVID-19）如今每天造成超过1000名美国人死亡，疫情已迫使川普取消数场重要集会，包括共和党全国代表大会原订在佛州杰克森维尔市（Jacksonville）举行的活动。

© 2020 AFP