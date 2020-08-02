MLB染疫人数续增 联盟主席矢言让赛季持续进行

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（法新社纽约1日电） 美国职棒大联盟MLB相关人员染疫数量持续增加，MLB主席曼弗瑞德矢言，就算再有2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，或者又有比赛因此被迫延期，球季仍将继续进行。

曼弗瑞德（Rob Manfred）告诉体育电视频道ESPN，尽管迈阿密马林鱼有20人的2019冠状病毒疾病筛检结果呈阳性反应，圣路易红雀、费城费城人也有多人确诊，赛程并不会暂停。

原订3月底开始的MLB新赛季，因为疫情延宕至7月23日才开打，马林鱼、费城人两队在24日开始的3连战后，就都没有再出赛。

但曼弗瑞德说：「我们正在比赛，我通常不是会放弃的人，且现在也没有理由放弃。」

红雀之前有两名球员的病毒检测呈阳性反应，他们今天得知全队的快筛结果，有另一名球员和数名工作人员可能也确诊。

新的确诊病例浮现，使得红雀原订今天前往密尔瓦基挑战酿酒人的比赛延期，明天的双重赛（其中一场是原订7月31日的比赛，已延期一次）恐也将全部延期。两队系列赛补赛的日期还未确定。

红雀与酿酒人比赛延期，之后的赛程中，红雀原订3日对上底特律老虎的比赛，预计延到5日，让两队可能得在3天内交手4次；酿酒人赛程则没有更动，仍将自3日起连4天轮流在各自主场与芝加哥白袜对战。

因疫情延宕近4个月的MLB新赛季，开打后已有多队的比赛又因疫情被迫延期，受影响的球队包括纽约洋基、费城费城人、巴尔的摩金莺、迈阿密马林鱼、芝加哥白袜、克里夫兰印地安人，和圣路易红雀、密尔瓦基酿酒人等队。

© 2020 AFP