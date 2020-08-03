伊朗制裁前白宫国安顾问助理 当事人视为荣誉

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（法新社德黑兰2日电） 伊朗今天表示，已针对前白宫国安顾问波顿（John Bolton）的前助理高德柏格（Richard Goldberg）实施制裁。高德柏格则说，被伊朗制裁是一种荣誉勋章。

官方的伊朗通讯社（IRNA）引述外交部声明指出，高德柏格因「积极参与经济恐怖主义，违反伊朗政府与人民利益」而受制裁。

伊朗此一制裁的依据是2017年一项有关「对抗美国在区域内从事恐怖、危险犯行，以及违反人权作为」的法律，但外交部未说明制裁的性质。

高德柏格是华府的捍卫民主基金会（Foundation for Defense of Democracies）资深成员。去年，伊朗将捍卫民主基金会及其执行长杜博维茨（Mark Dubowitz）列入黑名单，同样是以幕后操控「经济恐怖主义」对付伊朗为理由。

捍卫民主基金会强烈反对2015年世界列强为了换取对伊朗核子计画设限而解除对伊朗制裁。

高德柏格推文表示，因「协同」美国总统川普对伊朗施予最大压力而被伊朗制裁，是一种「荣誉勋章」。

川普去年9月把波顿从国安顾问职位上拔除。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP