卫斯布鲁克与哈登联手 火箭力压龙头公鹿

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（法新社迈阿密2日电） 卫斯布鲁克今天关键时刻4罚俱中，整场比赛攻下31分，与攻下24分的哈登帮助休士顿火箭120比116击败「字母哥」安特托昆博大发神威的密尔瓦基公鹿。

美国职篮NBA公鹿对火箭之战，在比赛结束前3分14秒，公鹿还靠着密道顿（Khris Middleton）砍进三分球取得112比104领先，但之后火箭打出16比4攻势，扭转比赛战局。

火箭今天三分球61投21中，追平NBA单队在没有延长赛的情况下，单场三分球出手最多纪录。其中，豪斯（Danuel House Jr.）砍进4记最多，而哈登（James Harden）在内的另5名球员各投进3个三分球，长程弹雨轰垮公鹿。

卫斯布鲁克（Russell Westbrook）说：「太不可思议了，我们都豁尽全力。对手表现得出色，但我们硬是把对方压下去，我们更衣室里所有人都一副要打满48分钟的冲劲。」

卫斯布鲁克已连续36场比赛单场得分达20分，是他生涯最佳。今天他包括三分球3投1中在内，21次出手命中10球，12次罚球投进10球。哈登则有24分、7篮板、7助攻、6抄截的全能表现。

公鹿阵中的「希腊怪物」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）攻下全场最高36分，另有18篮板、8助攻进帐。密道顿抢下27分、12篮板的「双十」成绩，罗培兹（Brook Lopez）挹注23分、12篮板。

© 2020 AFP