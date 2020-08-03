推特防疫发文中肯 黎巴嫩医师重建公卫形象

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（法新社贝鲁特3日电） 黎巴嫩的阿比亚德医师原是一名默默耕耘的医院院长，直到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发把他推到镁光灯下，黎巴嫩民众也因此对过去饱受批评的公卫部门重拾些许信心。

黎巴嫩陷入数十年来最严重经济危机与通货膨胀，加上接连的暴力街头示威，阿比亚德（Firass Abiad）在乱世中成为安抚人心的理性标竿人物。

在疫情爆发之前，他所工作的拉菲克．哈里里大学医院（Rafic Hariri University Hospital）曾因积欠薪资而引发劳工罢工，这家医院也被视为没有医疗保险病患的最后生机。

自从黎巴嫩2月首度爆发疫情以来，拉菲克．哈里里大学医院就成为抗疫中枢。黎巴嫩累计4885人确诊与62人病亡。

阿比亚德在推特上勤发文，几乎每天更新与对疫情发表评论，他的推特已成为黎巴嫩民众每天的重要参考来源。

在典型的上班日，52岁的阿比亚德先巡视户外的筛检中心、接着和下属视讯会议，然后穿上防护衣进入新型冠状病毒感染病房探视患者。

2015年接掌医院的外科医师阿比亚德告诉法新社：「我只是在做所有公部门员工都应该做的事。」他表示镁光灯应该注意他的团队，应该聚焦在国家所缺乏，罕见运作良好的机构。

疫情来袭之际，正值黎巴嫩陷入1975至1990年内战以来最严重的经济危机，无止尽的政府僵局瘫痪各个公部门运作。

7月时每天停电长达约15小时、加上发电机燃料也开始用尽，阿比亚德被迫关闭6间手术室中的其中2间，以及延后许多手术。

不过就仅仅是他一则推文就足以激发大量捐款。

这个长期受到根深蒂固的教派主义与裙带关系所困的国家，阿比亚德树立一个以公众利益优先的公部门员工典范。

在职务空档时间，阿比亚德时常上推特提供相关建议，像是如何避免最糟糕的情况瘫痪黎巴嫩医院，并运用技巧和外交手腕来纠正任何不实资讯。

由于几乎没有可靠评论可以援用，当地媒体涌入他的推特，将大多数以英文写成的推文译成阿拉伯文。

红十字国际委员会（ICRC）黎巴嫩分会会长马丁（Christophe Martin）说，阿比亚德已成为一位「影响家」，「只要看他的推文就能理解到，他在整体沟通上运用多少智慧与省思」。

阿比亚德表示，5年前他从设备良好的知名医学中心来到缺乏经费的地区医院，并非容易的决定。

但他表示，他认为这是他的「职责」去接掌红十字会拉菲克．哈里里医院，这里也是「治疗劳工阶级和穷人的主要医院」。

© 2020 AFP