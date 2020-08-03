疫情引发对经济忧虑 亚洲股市普遍收黑

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（法新社香港3日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例激增，迫使多国政府实行新封锁措施，并且引发对于全球经济受冲击的担忧，市场气氛低迷，亚洲股市今天普遍收黑。

法新社报导，美国国会议员在新振兴方案上缺乏实质进展，也让投资人气馁。美中关系则持续紧张，白宫基于国家安全，考虑对中国科技公司实施限制措施。

全球新型冠状病毒染疫总数今天超过1800万人，疫情未有减缓的迹象，多国政府正重新实施遏制疫情的措施。

澳洲维多利亚州（Victoria）昨天实行新的全面限制措施，包括未来6周于墨尔本实施宵禁、禁止婚礼聚会、以及下令学校及大学于未来几天恢复线上授课。

英国上周末对北部多郡实施新措施，并有报导指称政府正考虑封锁伦敦等新举措，以避免另一场造成经济苦难的全国性封锁。

东京股市日经225指数上扬2.2%，收22195.38点；香港恒生指数小跌0.6%，收24458.13点；上海证券交易所综合指数上涨1.8%，收3367.97点。

新加坡、孟买及台北股市都下跌逾1%，马尼拉股市大跌逾3%，雪梨、曼谷及威灵顿股市也挫跌。

© 2020 AFP