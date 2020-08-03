致命断桥事故2年后 义大利热那亚启用新桥

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（法新社义大利热那亚3日电） 义大利热那亚（Genoa）约2年前发生高速公路高架桥崩塌意外，造成43人丧生。如今新桥完工，将在今天举行盛大启用典礼。但罹难者家属认为，如此欢庆可能掩盖断桥悲剧。

原本的莫兰迪桥（Morandi Bridge）于2018年8月14日在暴雨中部分断落，数十辆汽车和数辆卡车瞬间坠落到下方近100公尺的铁道上。

新桥由义大利当代建筑大师皮亚诺（Renzo Piano）设计，桥面下方采弯曲闪亮造型，犹如船体，为了向热那亚的海洋历史致敬。

今天的通桥典礼将有国歌演奏，搭配上空由喷射机喷出义大利国旗颜色彩烟。义大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）将是首位正式穿越新桥的行人。

现场还将大声念出罹难者姓名，但许多罹难者家属不会到场。

其中一名家属波塞蒂（Egle Possetti）表示：「我们不会参加启用典礼。我们不想让这场悲剧变成一场嘉年华会」。普塞蒂的姊妹一家，包括先生和2名孩子，在2年前的断桥悲剧中丧生。

她说：「如果是一座桥因为老旧而拆除盖新桥，没有人因此死亡，你才能办这样盛大的派对。」

莫兰迪高架桥数十年来都有结构上的问题，因此需要高昂的维护费用。这起意外也让义大利基础建设的老旧问题成为人们关注焦点。

这场悲剧也让义大利高速公路养护工作由一家公司长期把持的局面结束，这家公司由势力庞大的班尼顿（Benetton）家族持有多数股份。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP