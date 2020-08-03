菲律宾4日再度封城 逾2700万人受影响

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（法新社马尼拉3日电） 菲律宾数十万医护上书总统杜特蒂，警告抗疫战节节落败之后，菲国明天将再度采取封城措施，大约1/4人口，也就是超过2700万人受到影响。

菲国大半地区6月初解封以来，确诊人数增加了4倍，染疫人数累计已突破10万。

总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨晚宣布的新防疫限制，适用于首都马尼拉与马尼拉周边的吕宋岛（Luzon）4个省分。

为减缓疫情蔓延，接下来两周，原本随处可见的迷你巴士等公共运输工具都将停驶，国内航班停飞，民众则须待在家中，购买必需品或运动时才能外出。

仅有少数商家可以营业，餐厅则仅限外带。

杜特蒂并未理会要求换掉卫生部长杜克（Francisco Duque）的呼声，仅表示：「我们表现真的不够好，没人想到会这样。」

「没人预期到一天就有数千人生病。」

菲律宾至今已有2000多人染疫身亡，昨天还宣布单日新增5032例确诊创新高；医院面对病患大量涌入应接不暇，只能将他们拒于门外，代表数以万计医护的80个医疗协会1日因此要求杜特蒂实施更严格的防疫限制。

医护今天乐见杜特蒂宣布重新封城，认为这将让医疗工作者有喘息空间，替医疗体系争取时间因应疫情。

© 2020 AFP