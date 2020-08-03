记者遭枪杀 墨西哥今年第4位新闻工作者遇害

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（法新社墨西哥奇潘辛戈2日电） 墨西哥警方及人权官员表示，一名墨国记者与他的保镳今天稍早在南部格瑞罗州（Guerrero）遭乱枪射杀身亡。

据法新社统计，莫鲁加雷斯（Pablo Morrugares）是今年第4位在墨西哥遇害的新闻工作者。

莫鲁加雷斯在格瑞罗州伊瓜拉市（Iguala）经营线上媒体，专跑罪犯和警政消息。

据警局报告，今天凌晨1时左右，一群重度武装分子进入伊瓜拉市一间餐酒馆，随后朝当时在店内用餐的莫鲁加雷斯与其保镳开枪。

莫鲁加雷斯与妻子2016年性命受到威胁之后，便获得警方保护。

根据当地媒体报导，莫鲁加雷斯遭枪击前，曾报导一桩涉及当地帮派争夺地盘的案件，而帮派争夺的地盘是间超市，距离今天枪击地点不远。

隶属自治政府机关的格瑞罗州人权委员会，发言谴责今天这起记者谋杀案，要求警方立即展开调查，将凶手绳之以法。

据无国界记者组织（Reporters Without Borders）资料，墨西哥去年有10名新闻工作者惨遭谋杀。自2000年以来则有逾百名记者遇害，当中以定罪收场的案件少之又少。（实习编译：李昕颐/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP