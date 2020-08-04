专家：疫情经济余波 恐加剧全球暴力冲突

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（法新社纽约联合国总部3日电） 联合国外交人员和专家警告，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情导致世界几场最致命冲突的人道危机恶化，恐引发经济灾难，进而加剧暴力活动。

联合国人员表示，疫情妨碍救援计画，主要国家注意力纷纷转回国内疫情，并减少拨款给原本就因战争而残弱不堪的经济体。

联合国专家高文（Richard Gowan）说：「各界非常忧心，担心疫情经济冲击会引发更多动乱和冲突。」

他向法新社表示，这一切都还只是开端。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）3月曾呼吁全球停战，不过并未获得重视，战争热点叶门、利比亚和叙利亚的战事仍持续上演。

防疫封锁措施限制了特使、维和部队人员和非政府机构的行动力，阻碍调停工作，也拖累将援助物资分配给有迫切需要平民的进度。

叶门饱受内战纷扰，2015年迄今有数以万计平民丧命，当地人道危机被联合国列为全球之最，而据外交人员说法，当地战斗情况日渐加剧，情势有如自由落体般恶化。

主管联合国紧急救援事务的洛科克（Mark Lowcock ）上周表示：「饥荒可能性再度浮上台面，冲突再度升高，经济再度陷困，人道组织再度濒临破产，而现在又有新的问题，2019冠状病毒疾病疫情失控地扩散。」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP