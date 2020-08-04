亚股追随美股收涨 美国振兴方案审议受关注

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（法新社香港4日电） 美国制造业数据优于预期，加上对于美国国会通过新经济振兴方案的希望，令投资人感到鼓舞，美股那斯达克指数昨天收盘再创新高，亚股今天跟进反弹。

法新社报导，纽约股市因为科技股而劲扬，那斯达克指数再创历史新高，投资人找寻可能受益于居家防疫令或在家工作措施的科技公司作为标的。

在中国及欧洲工厂活动出现强劲数据后，美国制造业7月出现自去年3月以来的最快速扩张，也令投资人感到鼓舞。

尽管美国主要大州略见疫情减缓的迹象，但全球疫情持续扩散，以及各国政府重新实施严格防疫措施，仍构成阻碍股市涨势扩大的重大因素。

各界目前聚焦华府，美国国会民主党及共和党议员正奋力想敲定拯救美国经济的新振兴方案。

美国额外失业救济金及驱逐房客的临时禁令已经到期，人们忧心若未尽快通过振兴方案，数百万美国人将受苦难，将加剧经济困境。

东京股市日经225指数上扬1.7%，收22573.66点；香港恒生指数上涨2.0%，收24946.63点；上海证券交易所综合指数小涨0.1%，收3371.69点。

雪梨股市劲扬1.9%，孟买股市上涨2.0%，首尔、台北、新加坡、马尼拉及雅加达股市上涨逾1%，威灵顿及曼谷股市扬升近1%。

© 2020 AFP