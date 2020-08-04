川普扬言封杀TikTok 网红反弹

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（法新社旧金山4日电） 美国总统川普扬言封杀中国企业字节跳动（ByteDance）旗下短影音平台TikTok在美业务，引发热爱TikTok的网友不满，更有网红发布讽刺川普此举的自创歌曲，反对政府禁令。

网友maya2960昨天在TikTok上发布的「川普即兴饶舌」（Trump Freestyle）影片，短时间内获超过100万浏览次数及50万个赞，她在影片中自创饶舌歌词：「你可以禁用这个应用程式（app），然后就会有新的出来，有需求就会有供应。」

美国喜剧演员伊利亚丹尼尔（Elijah Daniel）在推特上发文，向在TikTok上追踪他的网友告别，大声疾呼「唐纳．川普对整个疫情乱搞一通」，然后又夺走能提振人们精神的app。

追踪数加总高达1亿人次的20名TikTok网红也在社群网站Medium上共同发表一封给川普的公开信，反对川普政府针对TikTok下达禁令。

公开信写道，「推特上受仇恨主宰的虚拟世界，根本不能跟TikTok上充满欢乐和诙谐的短片比」，「所以比起消灭TikTok，为何不利用这次机会，藉由首次公开发行（IPO）或由美国公司收购，分拆美国TikTok。让资本主义解决这个议题，而非国家」。

© 2020 AFP