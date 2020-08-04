巴黎圣母院管风琴染铅尘 今天展开清理工作

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（法新社巴黎3日电） 一场大火让巴黎圣母院尖塔倒塌、屋顶毁损，唯有内部扬声将近300年的管风琴幸免于难；但逃得过毁损，躲不过大火熔出的铅，修缮队今起将一根根拆下音管，清除琴体上厚厚铅尘。

这座自1733年就开始发声的管风琴由8000根音管组成，当它浑厚宏大的乐声响起，据演奏者说，所谓的「和谐」（symphonic）莫过于此。

去年圣母院（Notre-Dame）遭祝融，消防队奋力救火，管风琴琴体被泼洒到的水虽相对算少，但若说它受损不严重，喜爱它的人也不会感到多大安慰，因为大火的高温烧熔出大量铅，在琴体上厚厚覆盖一层铅灰，仍有必要深度清理。

修缮队将搭起30公尺高的鹰架，小心翼翼地拆下音管。由于音管有多达8000根，一根根拆下清理预计得耗时4年才能完成。

管风琴的键盘之前已先拆下，据法新社记者表示，当绞盘缓缓把键盘放到地面时，在场人士莫不松了一口气。

键盘拆下后，8000根音管预计会在年底前拆除完成，2021年1月展开重组。

负责领导圣母院修复工作的乔治兰上将（Jean-Louis Georgelin）表示：「这是个工程浩大的作业，我们准备多时。」

法国总统马克宏希望2024年4月前完成圣母院重建修复工作，刚好赶上巴黎主办奥运，因此乔治兰强调，一点时间都不能浪费。

乔治兰说，目标是让管风琴在2024年4月16日圣母院祝融周年时再度扬起「谢主颂」（Te Deum）乐声。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP