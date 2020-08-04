民主刚果反犯罪示威溅血1死

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（法新社刚果卢本巴希3日电） 刚果民主共和国官员表示，总统齐塞克迪（Felix Tshisekedi）的支持者在东南部发起反暴力犯罪示威时，一名男子遭杀害，还有几栋公共建筑遭洗劫。

齐塞克迪所属政党「民主与社会进步联盟」（Union for Democracy and Social Progress, UDPS）的激进分子在东南部城镇卡申巴里沙（Kasumbalesa）进行抗议示威，当地位于与尚比亚的边境地带。

卡申巴里沙市长甘万亚（Andre Kapampa Kamwanya ）表示，一名旁观男子在抗议活动陷入混乱时中弹，送医后宣告不治。

甘万亚又说，UDPS的激进分子还洗劫了2处警察局、一家法院以及民宅。

目击者告诉法新社，当地一名UDPS重量级人物昨晚遭不明人士攻击遇害后，引发这次抗议。

卡淡加省（Haut-Katanga）UDPS领袖齐班古（Bruno Tshibangu）表示，被害者是UDPS一个非正式组织的领导人。

暴力犯罪等治安问题造成卡淡加省撕裂已久。

齐班古说，自上月9日起已有7名UDPS激进派人士遇害。他指控卡淡加省当局维安不力，未能保护人民及私人财产安全。

© 2020 AFP