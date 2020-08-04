索尼第一季获利攀升53% 年获利恐因疫情蒙阴影

广告 继续浏览后续

（法新社东京4日电） 日本索尼公司今天公布，第一季度获利较去年同期大增53%，主因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情封锁措施带动游戏和网路服务需求；但全年度获利恐因疫情蒙上阴影。

索尼（Sony）公布，4至6月的现行会计年度第一季，获利由去年同期的1520亿日圆成长至2330亿日圆（约新台币647亿元）。营收则微幅增加2.2%，达到1兆9700 亿日圆。但营业利益减少1.1%，降至2284亿日圆。

疫情引发各国实施禁足令，虽然带动全球游戏下载需求大增，但也对索尼带来诸多不利因素，像是产量锐减、音乐活动取消及电影院关闭。

东京的Ace经济研究所（Ace Research Institute）分析师安田秀树（Hideki Yasuda）说：「对索尼来说，这是相当艰难的一季，不利因素远多于有利因素。今年度其余时间，索尼业务预料会逐渐复原，但前提是不会爆发第二波疫情。」

索尼今天警告，截至明年3月底止的会计年度，净利预估将下滑12.4%至5100亿日圆，营业利益更将减少26.7%至6200亿日圆，营收则只会微增0.5%至8兆3000亿日圆。

© 2020 AFP