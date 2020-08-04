美国上百名CEO连署 呼吁国会纾困小型企业

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（法新社华盛顿3日电） 美国100多家企业领袖今天致函国会议员，敦促他们放下党派斗争，并通过小型企业2019冠状病毒疾病（COVID-19）紧急救援资金法案。

沃尔玛（Walmart）、脸书（Facebook）、谷歌（Google）母公司Alphabet和星巴克（Starbucks）等企业领袖警告，企业在防疫封锁时受到严重冲击，如果他们的联邦补助款被扣住，将对经济和就业造成「灾难性」影响。

美国国会3月下旬通过「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（CARES Act），批准数个贷款计画协助企业度过这次危机，但每周额外发放的600美元失业救济金已于7月底结束，房东禁赶租客的措施也到期。

企业领袖在信中表示：「小型企业对我们国家的经济实力至关重要，不能让它们倒闭。」

这些企业大部分手中没有足够的现金等待疫苗开发成功，面临「潜在的财务困难，将让全国当前经济下滑窘境持续好几年」。

信中指出：「在当前的危机时刻，我们敦促国会进行超越党派的合作。」

包括上周末在内，财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）经常与联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）会面，就新的支出措施谈判，但双方离达成协议还有一段距离。（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP