飓风袭美国东岸 北卡州长吁打包防灾勿忘口罩

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（法新社南卡罗来纳州月桂堤4日电） 飓风伊塞亚斯进逼美国北卡罗来纳州，带来威胁生命的暴潮，美国整个东海岸都受到强风豪雨侵扰。北卡州长呼吁居民紧急打包防灾之际，别忘了防疫的口罩和干洗手。

位于迈阿密的美国国家飓风中心（NHC）表示，一级飓风伊塞亚斯（Isaias）最大持续风速达每小时140公里，美东昨天晚间11时10分（台湾4日上午11时10分）在北卡罗来纳州南部海洋岛海滩（Ocean Isle Beach）附近登陆。

国家飓风中心说，伊塞亚斯引发的暴潮可能达1至1.5公尺高。

预报说，伊塞亚斯预计沿美国东岸北上，预料豪雨会在中大西洋地区各州引发淹水，今天也将为华府、费城和纽约市带来强风。

根据国家飓风中心，热带风暴警告生效地区为北卡罗来纳州的冲浪城（Surf City）到缅因州的东港（Eastport）。

根据美国国家气象局（National Weather Service），北卡罗来纳州30个郡也发布「龙卷风警戒」。

当地媒体报导，居住在南、北卡罗来纳州边界沿线居民，都面临停电和淹水。

电力公司杜克能源公司（Duke Energy）表示，北卡罗来纳州威明顿（Wilmington）地区超过1000户民宅停电。

国家飓风中心表示，在容易淹水地区的居民「应采取所有必要行动来保护生命和财产，以因应水位上升和其他潜在危险情况」。

新泽西州州长墨菲（Phil Murphy）在伊塞亚斯来袭前即发布紧急状态，警告民众不要在暴风雨中外出。

鉴于南、北卡罗来纳州近来2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情升温，北卡州长古柏（Roy Cooper）表示：「赶快打包所需物资、遵守当地疏散命令、待在安全的地方，绝对不要开上淹水的马路。」

他说：「不过这次，别忘了打包口罩和干洗手，记得维持社交距离。」

© 2020 AFP