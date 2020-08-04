马来西亚突袭搜索半岛电视台吉隆坡办公室

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（法新社吉隆坡4日电） 马来西亚当局今天突袭搜索半岛电视台（Al Jazeera）位于吉隆坡的办公室，并查扣2台电脑，以调查触怒当局的一部移民纪录片。半岛电视台谴责马来西亚打压新闻自由。

这部纪录片名为「马来西亚封城之困」（Locked Up in Malaysia's Lockdown），着眼严格的防疫限制措施下，没有身分证明文件的外国人遭拘押情况，以及其他移民的困境。

大马警方7月对半岛电视台发动调查时，就引发外界对马来西亚新闻自由恶化的忧虑。

半岛电视台透过声明证实遭到突袭搜索，指出有2台电脑遭查扣。

半岛电视台英文频道执行董事特朗德（Giles Trendle）说：「对我们的办公室发动突袭搜索及查扣电脑，是当局升高打压新闻自由的令人不安举措。」

特朗德表示：「半岛电视台呼吁马来西亚当局停止对我们记者的刑事调查。」

马来西亚政府抨击这部纪录片误导、不正确，警方正在调查半岛电视台涉嫌触犯禁止煽动叛乱、诽谤与传播冒犯性内容等法令。

7名半岛电视台记者7月遭传唤讯问，其中有5人是澳洲籍，此外一名在纪录片中受访的孟加拉移工已被逮捕。

© 2020 AFP