Google并Fitbit恐阻碍市场竞争 欧盟展开调查

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（法新社布鲁塞尔4日电） 欧洲联盟执行委员会今天宣布，针对美国科技业巨擘谷歌（Google）并购智慧手表制造商Fitbit的交易，是否将让Google享有不公平的竞争优势，他们已展开深入调查。

Google去年11月宣布，已达成协议以21亿美元（约新台币617亿元）价格收购美商Fitbit。Fitbit旗下产品包括追踪健身活动的穿戴式装置，以及能和追踪健康情况的应用程式连线的手表。

然而，Google推出的智慧手表产品已具备类似功能。因此欧洲联盟（EU）担忧，Google买下Fitbit后取得对方掌握的使用者数据资料，将使其在精准广告投放市场原已享有的优势更强大。

主管市场竞争的欧盟执行委员维斯塔哲（Margrethe Vestager）今天表示：「我们调查的目的，是要确保Google因这起交易而能透过穿戴式装置收集数据资料后，不会造成市场竞争扭曲。」

维斯塔哲在声明中还说：「未来数年，使用穿戴式装置的欧洲消费者预料将大幅成长，而这些装置产生的数据资料也将跟着倍数增加。这些资料能够提供和这些穿戴式装置用户的生活及健康有关的重要资讯。」

© 2020 AFP