川普要求TikTok交易抽佣金 引来不少人批评

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普要求微软或其他公司若买下短影音平台TikTok，美国政府应该分杯羹，受到不少人批评说这可能违宪，而且形同勒索。

川普在白宫新闻简报会中表示：「我们手中掌握所有的牌，因为要是没有我们，你进不来美国。如果你是地主，就会有租户，租户的事业需要租金，那就需要租约。」

川普坚称美国财政部应从TikTok出售美国业务案获得一大笔报酬，并说微软「非常同意我的说法」。

微软没有立即回应法新社记者要求的置评。

川普警告基于国家安全的考量，禁止TikTok在美国营运后，昨天又改变心意表示，他准备好批准TikTok出售资产给微软或另一家美国企业，但坚称这笔交易的「一大笔钱」将进入财政部。

批评者指出，川普无权提出此一要求，还说若真的实现，将有损商业和国际关系。

美国战略暨国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）科技政策计画负责人路易斯（James Lewis）说：「这些是在俄罗斯所见到的黑手党手段。这不是好的政策作法，我不认为这合乎宪法。」

专研国安和宪法的德州大学法律系教授切斯尼（Bobby Chesney）说，川普的建议「极不恰当和不得体，更不用说这完全没有法律根据」。（译者：陈昱婷/核稿：严思祺）

© 2020 AFP