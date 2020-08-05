新型冠状病毒抗体药物 美宣布展后期临床试验

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（法新社华盛顿4日电） 设于美国的礼来研究实验室（Lilly Research Laboratories）今天宣布，他们已经展开2019冠状病毒疾病（COVID-19）抗体药物的后期临床试验。

与加拿大生技公司AbCellera合作研发的抗体药物LY-CoV555，第3期临床试验一开始将招募全球约300名志愿者，志愿者皆为住院患者，症状轻度至中度且持续不超过13天。

除了分为注射LY-CoV555的实验组和注射安慰剂的对照组，受试者也将接受标准新型冠状病毒治疗，包括抗病毒药物瑞德西韦（remdesivir）。

如果LY-CoV555在试验5天后显示安全有效，受试对象可望扩大至1000人，并纳入重症病患。

试验的主要目标是，患者出院后能持续恢复期14天。

同时，新药也将试验症状轻度至中度、但未住院的患者，作为今天同步展开的中期试验一部分。

美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇（Anthony Fauci）表示：「要研究调查型治疗会产生哪些影响，于同一时间试验不同族群患者是很重要的，如此才能证实无论患者病情是轻是重，它都有所帮助。」（译者：陈怡君/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP