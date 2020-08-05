澳洲总理莫里森：没有证据显示TikTok滥用个资

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（法新社华盛顿4日电） 澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天表示，没有证据显示中国公司旗下的TikTok滥用用户个资。

他在科罗拉多州阿斯本（Aspen）举办的「阿斯本安全论坛」（Aspen Security Forum）说：「我们好好研究了此事，没有看到证据显示…有任何人的资料遭到任何滥用。」

他在视讯会议上表示：「TikTok上有很多东西在大庭广众之下够尴尬的了，不过社群媒体就是那样。」

但他表示，澳洲人必须「了然于胸」，包括美国公司在内，TikTok等社媒平台会大量攫取用户和订阅者的资讯。

他说，TikTok不同的地方在于「资讯可在主权国家层级取得」，意指若中国国家情治机关想拿资料，中国公司就有分享的法律义务。

「但我认为人们应该了解，现阶段没有东西让我们看到安全利益已遭破坏，而且这也有点买者自负。」

美国总统川普昨天以国安威胁为由要求TikTok母公司北京字节跳动（ByteDance），要不就是在6周内把TikTok卖给美国公司，要不就是看到这款人气App被禁。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP