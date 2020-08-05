瑞典歌手莎拉莱森结束华为代言 表态支持维吾尔人

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（法新社斯德哥尔摩4日电） 瑞典歌手莎拉莱森今天表示，她已结束为中国华为代言的合作关系，并表示中国「不是友善的国家」。但华为表示，代言一直有时间限制，在「双方同意」下已结束合作关系。

莎拉莱森（Zara Larsson）接受瑞典TV4电视台访问时表示，她数个月前已经结束与华为合作。莎拉莱森的畅销歌曲在全球播放量超过50亿次。

22岁的莎拉莱森说：「如果我现在回过来看这次合作，无论是从专业角度或个人角度，都不是我做过最明智的交易。」

她接着说：「这并非是我所支持的事情。」

莎拉莱森还说，她无意支持中国「当下所为」。她表示：「我们都知道中国并不是一个友善的国家。」她强调，自己之前就希望为了维吾尔人、TikTok争议或香港问题表态，但却「受制于」自己与华为的合作。

莎拉莱森2013年凭藉热门单曲Uncover享誉国际，这首单曲MV目前在YouTube点击量已经超过3.1亿次。

2019年春季，莎拉莱森与华为签约，帮华为推出的最新一款智慧型手机代言。

华为瑞典分公司稍后发布声明回应，强调与莎拉莱森的合约只限于一段时间，并在双方同意下已于去年结束合作。

华为也强调自己是「跨国民间企业」，遵守当地法规，不会听从任何政府或当局的指示。（译者：陈昱婷/核稿：严思祺）

© 2020 AFP