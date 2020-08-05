移民火星 SpaceX成功试飞星舰原型火箭

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（法新社休士顿5日电） 美国太空探索科技公司（SpaceX）4日成功完成历时不到一分钟的飞行，这是未来火箭「星舰」（Starship）最大原型的试飞。SpaceX期盼有朝一日发射星舰载运人类移民火星。

SpaceX创办人马斯克（Elon Musk）在推特答覆太空迷指出：「火星指日可待。」

目前的星舰原型相当简陋，只是巨大金属圆筒，数周前由SpaceX团队在德州沿海偏远小镇波卡契卡（Boca Chica）打造，不过仍比未来的实际火箭小。

在反覆试验的尝试过程中，先前多个原型火箭在地面测试时爆炸。

包括太空新闻网站NASASpaceFlight在内的数个太空专家于4日分享的影像中，这具名为SN5的最新原型火箭上升至未知高度后，降落在尘土飞扬地面上，展现出良好飞行轨迹控制。

美国国家航空暨太空总署（NASA）顶尖科学家朱布肯（Thomas Zurbuchen）在推特贴文说：「烟雾消散时，SN5巍峨耸立，之前飞行了150公尺！」

这次试飞称为「试跳测试」（hop test）预计达到150公尺高度，不过SpaceX尚未证实这次试飞的任何细节。

由马斯克构思的星舰火箭将有120公尺高，且能够垂直降落在火星上。

© 2020 AFP