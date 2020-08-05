美国抗疫封锁期间 诊断罹癌人数减半

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（法新社华盛顿4日电） 探讨2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情所导致封锁措施影响的一项最新研究显示，美国3、4月间每周诊断出罹癌病例的数目与近期平均值相比，骤降近50%，恐有许多人延误治疗。

这项研究也发现，因心脏病、中风，甚至阑尾炎到急诊室求医的病患人数似乎也下降。还在进行中的一些研究也证实这种趋势。

这项分析报告刊登在「美国医学会期刊网路开放版」（JAMA Network Open），以2019年1月至2020年2月为基准期，判定乳癌、大肠直肠癌、肺癌、胰脏癌、胃癌及食道癌等6种癌症的每周平均诊断罹癌人数。

分析报告的作者发现，疫情大流行期间，每周诊断出罹患上述6种癌症的总人数骤减46.4%（从4310人降至2310人），诊断罹患其中每种癌症的人数都大幅降低。

诊断罹患乳癌的人数跌幅尤大，下降了51.8%。

这些来自美国最大商业性实验室奎斯特诊断公司的作者写道：「当人民维持社交距离时，癌症并没有停歇。」

「延后诊断出罹癌，可能导致病况较严重时才呈现，临床治疗结果也将比较差。」

作者也引述另一项尚未经同侪审核的研究所作估计说，延误诊断出罹癌将造成美国多出3万4000人死于癌症。

© 2020 AFP