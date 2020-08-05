联合国全体成员国都批准禁止最恶劣形式童工公约

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（法新社日内瓦5日电） 联合国机构国际劳工组织（ILO）今天宣布，所有成员国都已正式批准联合国禁止最恶劣形式童工劳动的公约，虽然在实务上距消除这类陋习仍有一段距离，但仍是史上首例。

太平洋岛国东加王国（Tonga）今天向国际劳工组织提出已正式批准消除最恶劣形式童工劳动公约（Worst Forms of Child Labour Convention），代表187个ILO成员国都已批准公约。这是ILO成立100年来首个获全体成员批准的公约。

ILO秘书长赖德（Guy Ryder）表示：「第182号公约是史上首个获全体批准的公约，这代表所有孩童现在都受到法律保护，免于承受最恶劣形式童工劳动。」

「这反映了全球都承诺，我们的社会容不下最恶劣形式童工劳动，例如奴隶制度、性剥削以及利用儿童进行武装冲突，或是从事其他会危及儿童健康、道德或心灵健全发展的非法或有危险工作。」

不过，他也不会梦想公约获得批准就能够付诸实现。ILO估计，全世界约有1亿5200名18岁以下的童工，约半数从事最恶劣形式劳动，还有7300万童工做的是被认为有危险的工作。

使用童工的状况有7成发生在农业，其中2/3为无薪的家庭工作，大多与贫困有关。近1/5非洲年轻人都是童工。

赖德在记者会上表示：「我们仍面对相当重大的挑战，重点是当一个国家承担起采取某种行动的法定义务，就让我们可以发挥真正功效获得进展。」

「这些事真的会带来巨大不同，但它们并不是魔法子弹，也没人会假装它们是。」

ILO在1999年无异议通过最恶劣形式童工劳动公约，但直至今日才获全体正式批准。这项公约要求禁止及消除儿童奴隶、强迫劳动及贩卖人口，并禁止利用儿童从事战争、卖淫、色情以及贩毒等违法行为或有危险的工作。

© 2020 AFP