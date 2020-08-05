贝鲁特大爆炸 如世界末日浩劫

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（法新社贝鲁特4日电） 黎巴嫩首都贝鲁特市中心附近港区一处仓库今天发生大爆炸，酿严重死伤，整个港口被大火吞噬，海上船只难逃火势，建筑物崩坏，现场有如核子浩劫后的残破景象。

事发的港区仓库多年来一直内存放着2750吨的硝酸铵，仓库着火后引发爆炸，玻璃与残骸散落一地，军方已封锁现场区域。

一名20多岁的女子朝安全部队嘶吼着，询问在港区工作弟弟的下落。

她哀求说：「他的名字叫杰德（Jad），眼睛是绿色的。」但无论她如何哭喊，安全部队都不让她进入灾区。

附近另一名女子也急着寻找在港口工作的兄弟，她看来体力不支，几乎就要昏倒。

灾区内不断传来救护车鸣笛声响，3小时期间一直看到车辆搬运遗体，消防车也忙进忙出。

港口本身内部厂棚有如烧焦罐头，所有物件都已毁坏到看不出原貌；而消防直升机则在上空盘旋，协助浇水灭火。

现场到处是弃置的行李。而在一个无人动过的袋子旁，躺着一具无人看守的尸首。

爆炸点半径数公尺内的所有车辆，全都遭受程度不一的伤害；爆炸威力之大，连远在240公里外的赛普勒斯（Cyprus）都感觉得到。

这起爆炸发生在下午6时过后不久，目前造成78人丧生，约4000人受伤，随着搜救人员持续在瓦砾堆寻找生还者，死伤人数有可能进一步攀升。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP