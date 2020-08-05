贝鲁特大爆炸 欧盟紧急调派搜救队协助

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（法新社布鲁塞尔5日电） 黎巴嫩首都贝鲁特受大爆炸重创，欧洲联盟（EU）今天表示，将紧急派遣搜救人员、搜救犬及装备至贝鲁特，搜寻是否还有受困于瓦砾堆中的生还者。

欧盟负责危机管理的执行委员雷纳希克（Janez Lenarcic）在声明中表示：「欧盟公民保护机制正紧急调派超过100名受过高度训练的消防人员，还有车辆、搜救犬及装备，他们专精在城市内搜救，将与黎巴嫩当局合作挽救生命。」

贝鲁特港区昨天接连发生2次爆炸，第2次爆炸威力有如强震，甚至出现蕈状云，黎巴嫩当局依欧盟机制要求援助。

雷纳希克表示，捷克、希腊及荷兰已承诺参与这次行动，法国、德国及波兰则将提供援助，「我们与黎巴嫩及其人民同在，且已准备好进一步动员协助」。

欧盟公民保护机制创立于2001年，使欧盟能够协调援助工作，以回应世界各地发生的紧急状况。

这次爆炸造成严重伤亡和损失，黎巴嫩总理将此事件归咎港区一处仓库内2750公吨农业肥料硝酸铵爆炸。

黎巴嫩红十字会表示，超过100人不幸丧生，伤患则逾4000名；贝鲁特省长表示，有30万人因此无家可归，损失金额估计高达50亿美元（约新台币1468亿元）。

© 2020 AFP