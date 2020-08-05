阿富汗政府惊人估计：境内约1000万人染疫

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（法新社喀布尔5日电） 阿富汗卫生部今天公布的估计数据显示，全国有近1/3人口感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），换算下来就是大约1000万人。

约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计显示，目前全球通报确诊总数已逾1857万例，确诊数最高的美国超过477万例，阿富汗官方通报仅3万多例，若阿富汗卫生部今天的估计属实，将是相当惊人的疫情。

法新社报导，阿富汗卫生部长奥斯曼尼（Ahmad Jawad Osmani）在记者会表示，这项估计数据来自一项针对全国约9500人的抗体检测调查，并获得世界卫生组织（WHO）的技术支援。

这项调查估计阿富汗31.5%人口染疫，其中首都喀布尔（Kabul）感染率最高，大约500万人口中有一半以上被认为已经染疫。

拥有3000多万人口的阿富汗，其实检测能力非常有限，官方仅通报3万6000多人确诊，逾1200人染疫不治。

奥斯曼尼说：「世界各地都爆发第二波疫情，我们也无法置身事外。我们将利用这次调查结果，为可能的第二波疫情做好准备。」

今年2月，数以千计的移民从邻国伊朗返回阿富汗，疫情也在这时候进入阿富汗国内。当时伊朗是中东地区疫情最严重国家。

从那时候开始，已经饱受数十年战乱的阿富汗，又遭到疫情摧残。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP