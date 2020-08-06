为前进中国市场 阿汤哥、小布电影都避敏感话题

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（法新社华盛顿5日电） 美国团体发布最新报告指出，中国市场太过庞大，好莱坞片商纷纷自我审查来取悦北京当局，其中汤姆克鲁斯、布莱德彼特作品都因此避过敏感议题。

美国笔会（PEN America）今天出炉的报告指称，美国影业圈为不罪中国审查机关、无缘触及中国14亿消费者，，编剧、制作人以及导演会自行动手改剧本、删减场景并变更内容。

相关行动包括让「阿汤哥」汤姆克鲁斯（Tom Cruise）新片「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick）飞行夹克上的中华民国国旗消失，到「小布」布莱德彼特（Brad Pitt）2013年作品「末日之战」（World War Z）删掉中国是活尸病毒起源的桥段。

美国笔会的报告说：「实际上，中共在好莱坞电影卖不卖座上握有生杀大权，而片商主管很清楚这一点。」

报告指出，这就不难解释迪士尼前执行长艾斯纳（Michael Eisner）为何在中国禁播1997年片「达赖的一生」（Kundun）后还要向北京道歉。

「麻雀变凤凰」男星李察吉尔（Richard Gere）主演过描述中国司法系统腐败的1997年惊悚片「红色角落」（Red Corner），现实生活中也频为西藏人权发声，他不讳言好莱坞制作人怕激怒北京，根本不敢找他拍片。（译者：蔡佳敏/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP