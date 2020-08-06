刚成季后赛西区头号种子 湖人随即不敌雷霆

广告 继续浏览后续

（法新社奥兰多5日电） NBA湖人才刚确定以西区龙头之姿挥军季后赛今天却手感急冻，以86比105惨败给雷霆。

美国职篮NBA洛杉矶湖人前一场比赛打完后，才继2010年后再次以西区第一种子身分前进季后赛，但今天在一路落后的情况下，不敌目前暂居西区第5的奥克拉荷马雷霆。这是湖人本季至今，首度出现整场比赛都是落后的情况。

雷霆今天先发5人的得分都达两位数，明星后卫保罗（Chris Paul）今天攻下全场最高21分，贾里纳里（Danilo Gallinari）、亚当斯（Steven Adams）分别获得19分、18分，多特（Luguentz Dort）、吉尔杰斯-亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）分别拿下14分、13分。

雷霆今天赢球，战绩42胜25败，仍落后西区排名第4的犹他爵士0.5场胜差：目前排在西区第6的休士顿火箭，战绩同样是42胜25败。

手握3枚冠军戒指的詹姆斯（LeBron James）今天出赛30分钟，拿下全队最高19分，并抓下11个篮板，戴维斯（Anthony Davis）表现失常只获9分，他另有8篮板、5助攻进帐。

詹姆斯说：「之前我们停赛了4个半月，有些地方我们还要持续努力。」

© 2020 AFP