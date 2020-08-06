大马：一马案多名嫌犯藏匿中国

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（法新社吉隆坡5日电） 马来西亚警察首长今天表示，主权财富基金一马发展公司（1MDB）弊案主嫌与其他嫌犯据信藏匿在中国。

一马发展公司数以十亿计美元资金遭窃取，大马前首相纳吉（Najib Razak）涉案，2018年因此失去政权。他上周遭定罪，但其他嫌犯仍然在逃。

其中最为人所知的嫌犯是华裔富商刘特佐（Low Taek Jho），他被控是此案主谋。

马来西亚警方上周表示，刘特佐据信藏匿在澳门，但北京方面旋即否认，坚称中方并未窝藏外国罪犯。

但大马总警长阿都哈密（Abdul Hamid Bador）今天表示，有一名女子今年被捕，她过去曾在澳门递交文件给刘特佐，因此当局推断刘特佐也在澳门。

阿都哈密也说，一马发展公司前子公司SRC执行长聂菲沙（Nik Faisal Ariff Kamil）据信人在香港，另一名一马前主管卢爱璇（Jasmine Loo，译音）则在深圳。

阿都哈密接受法新社访问时表示，「刘特佐几乎是可以不受拘束地」在澳门「打理他的生意」，「我们希望澳门地方当局、警方负责任地行事」。

「大马当局难道没有警察本能，来协助我们吗？」（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP