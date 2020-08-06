投资人看好美国会通过纾困案 亚股大多收高

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（法新社香港6日电） 由于投资人看好美国国会终将就第二轮刺激经济方案达成协议，激励美国股市昨天收高，亚洲股市今天大多跟进收红，写下连续2天的涨势。但美中之间的紧张情势，仍令市场不安。

另一方面，2019冠状病毒疾病（COVID-19）的疫苗开发虽出现曙光，但病毒在世界各地快速传播，并再掀一波疫情，迫使各国重新下达封锁令，影响投资人情绪。

美国两党尚未能就新纾困案达成共识，民主党提议的3兆5000亿美元方案，规模是共和党提案的3倍多。上周到期的失业补助措施是主要争议点。

不过分析师指出，外界普遍预期，在总统大选即将到来之下，美国国会两党终究会达成纾困协议。

美国与中国的对峙则持续为市场投下阴影。北京当局昨天警告，美国卫生及公共服务部（US Department of Health and Human Services）部长艾萨（Alex Azar）出访台湾的计画，对「和平稳定」构成威胁。

亚股今天普遍收高，首尔、新加坡及雅加达股市都收涨逾1%，上海股市收高0.3%，雪梨收涨0.7%，台北、威灵顿、吉隆坡和马尼拉股市也全数收红。

不过，香港与东京股市分别收跌0.7%及0.4%。（译者：廖禹扬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP