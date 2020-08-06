提名演说打破传统 川普拟借白宫拜登改线上

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（法新社华盛顿5日电） 美国总统大选进一步陷入前所未有的境地，笃定代表民主党问鼎白宫大位的拜登宣布，将在网上接受民主党提名；竞选连任的川普则打算打破传统，在白宫发表他的提名演说。

在美国总统大选过程中，两党提名候选人大会向来为竞选活动的高潮。

拜登（Joe Biden）原本计划出席8月17日至20日在密尔瓦基（Milwaukee）举行的民主党提名总统候选人大会。基于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，大会规模已比往年大幅缩减，但民主党认为风险仍高，因此改为全部线上进行。

拜登竞选团队指出，由于新型冠状病毒的健康风险，拜登将在德拉瓦州（Delaware）家中，透过网路发表接受提名的演说。

川普将于8月27日接受共和党提名并发表演说，大会原预计在北卡罗来纳州举行，但因疫情而取消，只得紧急改提替代方案。

川普提出构想，要在白宫发表他的提名演说。此举引致国会议员与伦理学者批评，认为拿不具党派色彩的公务场地发表个人政治演说，可能涉及违法。

美国历任总统都必须遵守分际，个人竞选活动不可与纳税人付费支持的公务混为一谈，若川普执意将白宫南草坪（South Lawn）当成个人竞选舞台、发表提名演说，会打破最起码的总统分际。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP