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（法新社渥太华5日电） 科学家1989年在加拿大荒原首度出土一种被称为「尖角龙」的恐龙化石时，发现一根严重畸形的腿骨，但最新研究发现畸形部分其实是骨肉瘤，成为恐龙罹患恶性癌症的已知首例。

这副亚伯达省省立恐龙公园（Dinosaur Provincial Park）出土的「尖角龙」（Centrosaurus）化石中，有一根严重畸形的腿骨，研究人员起初以为是骨折愈合所留下的痕迹。

不过研究人员表示，新的检验结果发现畸形部份是骨肉瘤的表徵，使得这只生活在距今7600万年前的尖角龙成了第一个已知罹患恶性癌症的例子。骨肉瘤是一种严重的骨癌。

尖角龙高约6公尺，是一种四脚有喙的草食性白垩纪恐龙，鼻部上方长有长角，后颈有头盾，还有两根较小的钩角。

其中一名研究人员、多伦多皇家安大略博物馆（Royal Ontario Museum）古生物学家伊凡斯（David Evans）表示，这只尖角龙的小腿腓骨有一颗比苹果还要大的巨大恶性肿瘤。

伊凡斯表示：「这只特定的尖角龙在死亡前可能就已经因为癌症而虚弱跛脚。这项了不起的发现显示，不论某些恐龙看起来多么壮硕强大，仍会受到我们现今在人类或其他动物身上所看到的许多相同疾病影响，包括癌症。」

「恐龙看起来虽然像神话中的猛兽，但他们也是活生生会呼吸的动物，也会遭遇可怕的伤害和疾病。」

这项研究结果刊登在英国医学期刊「刺胳针肿瘤学」（Lancet Oncology）。

© 2020 AFP