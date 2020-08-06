种族纷争、川普伪善都好烦 蜜雪儿自曝轻度忧郁

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（法新社华盛顿5日电） 美国前第一夫人蜜雪儿（Michelle Obama）今天在自己的节目透露，近来她因武汉肺炎疫情隔离措施、种族纷争以及川普政府的「伪善」，罹患「轻度忧郁症」。

蜜雪儿是在串流音乐平台Spotify线上广播「蜜雪儿．欧巴马播客」（The Michelle Obama Podcast）节目透露此事。

56岁的她表示：「我会在夜半惊醒，因为一些事让我担心，心情很沈重。」

「我尽量挤出时间运动，虽然隔离期间还是能找出时间，但我就是觉得运动量太少了。」

蜜雪儿表示，她「情绪起起伏伏，我想大家都会这样，只是你自己没有感觉」。

「从精神层面来说，这样不是很充实」，「我知道我是在跟某种形式的轻度忧郁打交道」。

「不只是因为隔离，而是因为种族纷争，光是看着这个政府、看着它的伪善，日复一日，都会让人好沮丧。」

蜜雪儿的夫婿是美国首位非裔总统欧巴马，2017年1月他们卸任离开白宫后，选择住在华府。

蜜雪儿还说，「每天醒来又看到另一个黑人不知为何被去人性化、被伤、被杀、被错误指控」，都让人「很没力」。

「这辈子我从没觉得这么沈重过。」（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP