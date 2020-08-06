贝鲁特大爆炸 以色列一市政厅秀黎巴嫩国旗

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（法新社特拉维夫5日电） 以色列、黎巴嫩两国基本上仍处于战争状态，但黎巴嫩首都贝鲁特4日发生大爆炸，以色列特拉维夫市政厅今天把黎巴嫩国旗投影在整栋建物上。

以色列大城特拉维夫（Tel Aviv）市长赫尔代（Ron Huldai）在推特（Twitter）上说：「人性的地位总是排在任何冲突之前，在可怕的灾难降临到他们身上之际，我们的心与黎巴嫩人民同在。」

这起发生在贝鲁特港区的大爆炸已夺走超过110条人命，造成全市数千人受伤。

行经特拉维夫市政厅前拉宾广场（Rabin Square）的数十名以色列路人，看着白、红、绿的灯光在当地时间晚上7时55分亮起，打在特拉维夫这座地中海城市市中心的市政厅大楼窗上。

但并非所有以色列人都支持市府这项表达团结之举，以色列的耶路撒冷事务部部长、极右派犹太家园党（Jewish Home Party）成员裴瑞茨（Raffi Peretz）就加以谴责。

他在推特上写道：「提供人道援助给在黎巴嫩受到伤害的平民是可能且有必要的，但让敌国国旗在特拉维夫市中心飘扬则是一种道德上的混乱。」

严格来说，以色列和黎巴嫩仍处于战争状态，以色列与强大的黎巴嫩什叶派（Shiite）组织真主党（Hezbollah）间的紧张关系也在最近几周激增。

© 2020 AFP