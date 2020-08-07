中企在华尔街上市 美官员建议加强规范

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（法新社纽约6日电） 美国官员今天提议，加强中国企业在美国证券交易所挂牌交易的相关规定，因近期丑闻已引发外界质疑一些中企文件的可靠性。

根据以美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）为首的工作小组建议，这些企业的审计人员须将文书资料提供给美国主管机关。

已在华尔街上市的企业若未在2022年前遵守规定，将失去上市资格。

美国财政部声明说：「美国是全球筹集资本的首要管辖区，在强固我们资本市场投资人信心的核心原则下，我们不会妥协。」

这个工作小组还建议对投资人加强风险披露，了解未提供「充分」相关文件的国家企业或基金。联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）也是小组成员。

监督美国证券市场的美国证券管理委员会（SEC），将负责执行这些建议事项。

在华尔街上市的数家中国企业近几个月卷入丑闻，包括瑞幸咖啡。这家星巴克（Starbucks）的竞争对手4 月披露，1名主管遭控假造销售业绩。

美中这两个全球最大经济体近来紧张升温，短影音分享平台TikTok成为双方角力的新焦点。

尽管如此，美国媒体报导，美中谈判代表将于15日检讨1月所签署的第一阶段贸易协议落实情况。

© 2020 AFP