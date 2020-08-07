名字搜寻结果出现小偷 阿根廷副总统告Google

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（法新社布宜诺斯艾利斯6日电） 阿根廷副总统费南德兹今天表示，她已对网路巨擘谷歌（Google）提出诽谤的告诉，因为Google的搜寻结果据称将她指为「小偷」。

费南德兹（Cristina Fernandez de Kirchner）曾任总统，她的已故丈夫基西纳（Nestor Kirchner）生前也曾任阿根廷总统。

这次费南德兹提告的起源是5月17日的一则报导，当时阿根廷媒体报导，若在Google的搜寻栏位上键入费南德兹的名字，跑出来的结果中，在她的政治现职栏位上，原本应该标示「副总统」之处，却出现「阿根廷国家之贼」的字眼。

费南德兹面临来自9个不同案件的指控，其中一些指她在担任总统期间涉及贪污。她在推特（Twitter）上写道：「我今天对Google提出了一个专业技术的要求，那也将成为诉讼时的证据。」

尽管费南德兹的国会豁免权免除了她实际得坐牢的时间，但她曾两度被下令审前羁押。

费南德兹还说：「当谎言和诽谤从庞大的平台发送，流通是没有限度的，它们没办法被抑制，对被诽谤的人造成的伤害是无法估计的。」费南德兹被控收受数百万元贿赂。

费南德兹提到，她提告的目的，还包括要确定是否有任何可能，可以替因像Google这样的科技巨擘做出这类行为而受害的人士提供辩护。

她的律师们正试图查出，有关这样的搜寻结果被保留了多久的时间，以及被点阅了多少次。

© 2020 AFP