安特托昆博缴双十 公鹿确定成季后赛东区头号种子

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（法新社迈阿密6日电） 公鹿今天130比116后来居上击败热火，确定成为NBA季后赛东区头号种子，公鹿阵中「字母哥」安特托昆博今天缴出33分、12篮板的「双十」成绩，是球队逆转关键。

美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今天在上半场比赛一度落后达23分，但在下半场逆转击败迈阿密热火，今天赢球后，战绩是全NBA最佳的55胜14败。

公鹿的密道顿（Khris Middleton）今天攻下全场最高33分，并送出8次助攻，希腊球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）这场比赛17投13中，同样攻下33分，并抓下12个篮板，中锋罗培兹（Brook Lopez）则贡献17分。

罗宾逊（Duncan Robinson）攻下热火全队最高的21分，赫洛（Tyler Herro）从板凳出发斩获20分。热火今天输球后，战绩43胜26败，在东区排名第4，但仅领先暂居第5的印第安那溜马1场胜差。

热火的巴特勒（Jimmy Butler）因为脚伤缺席此役，德拉吉奇（Goran Dragic）也因为脚踝受伤高挂免战牌，但即便两员大将缺席，热火上半场的表现却看不出来有战力折损。

上半场比赛，热火就砍进13个三分球。其中，阿德巴约（Bam Adebayo）在中场前命中的一击，让热火半场打完以73比56领先NBA防守最顶尖的公鹿。

但本季两次交手都获得胜利、上半场最多领先23分的热火，挡不住公鹿第3节的反扑。

公鹿下半场开赛打出26比8攻势，在罗培兹演出空中第一时间接力灌篮后，反以82比81超前，这是他们首节17比16领先后，本场比赛第2次在分数上压过对手，但热火前3节打完仍以98比92领先，且让安特托昆博吞下4次犯规。

第4节开打，包括让他们104比103站上领先的10比0攻势，公鹿打出一波31比8的高潮，进而锁定胜利。

© 2020 AFP