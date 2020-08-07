挑战特斯拉 凯迪拉克发表首款电动车

广告 继续浏览后续

（法新社纽约6日电） 豪华汽车品牌凯迪拉克（Cadillac）今天发表首款全电动车，并期盼超越目前称霸电动车市场的特斯拉（Tesla）。

这款电动休旅车Lyriq预计2022年量产，但凯迪拉克承诺，2030年前旗下多数车款将是电动车。凯迪拉克是美国通用汽车公司（General Motors, GM）旗下的豪华汽车品牌。

通用旗下已有油电混合车或电动车款像是雪佛兰（Chevrolet）Volt与Bolt，但计划在2023年前研发20个全电动车车款。

凯迪拉克表示，驱动Lyriq的电池在今年3月发表，称之为Ultimum，号称充电一次可行使超过300英里（约500公里）。

通用打算旗下凯迪拉克、雪佛兰、GMC与别克（Buick）等品牌所有即将推出的电动车，都将使用Ultimum。

跨界休旅车Lyriq将配备自动驾驶的辅助功能，33英��LED萤幕横跨仪表板。

通用是1990年代第一家生产电动车的主要汽车大厂，Lyriq将有助于通用迎头赶上特斯拉。

由马斯克（Elon Musk）创办的特斯拉，目前市值超过底特律三雄：通用、福特（Ford）、飞雅特克莱斯勒（Fiat Chrysler）的总和。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP