斯里兰卡大选 执政党囊括2/3国会席次

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（法新社可伦坡7日电） 根据今天公布的最终结果，斯里兰卡执政的拉贾帕克萨兄弟档今天在国会大选稳住2/3席次，如此一来将给他们权力修宪以增加总统职权，将使斯里兰卡的民主失去制衡。

根据最终结果，总理马辛达．拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）领导的斯里兰卡人民阵线（SLPP）赢得145席，同时能在225席的国会中仰赖至少5席盟友支持。

74岁的马辛达．拉贾帕克萨与去年11月当选总统的胞弟戈塔巴亚．拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）需要把握国会逾2/3的绝对多数，以推动修宪。

藉由取得国会2/3票数，拉贾帕克萨兄弟档可以推翻前政府希冀避免权力集中与强人崛起的改革目标。

观察家表示，拉贾帕克萨兄弟推动修宪取消总统任期限制，并把司法和警察权归总统直辖，意图扩权建立拉贾帕克萨王朝。拉贾帕克萨兄弟在2009年残暴镇压坦米尔族（Tamil）分离势力，终结长达数十年的内战。

官方数据显示，执政党在5日国会选举取得680万票。大选因疫情爆发延后两次，在5日举行投票，1620万选民投票率超过75%。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP