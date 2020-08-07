疫情威胁澳网赛事 澳洲新南威尔斯州提议接办

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（法新社雪梨7日电） 网球四大满贯赛之一澳洲网球公开赛每年1月在维多利亚州首府墨尔本举行，但当地近期COVID-19确诊案例飙升。隔邻的新南威尔斯州今天提议，愿接手主办澳网和其他重要运动赛事。

新南威尔斯州（New South Wales）副州长巴里拉罗（John Barilaro）今天告诉商业电台2GB，他已去函维多利亚州（Vicoria）的运动组织和官员，暗示新南威尔斯州可以帮忙，让首府雪梨接办一些赛事。

墨尔本目前单日便增加数百起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，迫使当局实施夜间宵禁，并关闭维州和新南威尔斯州的边界。但除了墨尔本以外，澳洲其他地方只有零星新增病例。

目前男单排名世界第40的澳洲网球好手基尔乔斯（Nick Kyrgios），先前已对明年澳洲网球公开赛（Australian Open）能否照常举行表达疑虑。

除了澳网，在墨尔本举办的重要运动赛事还包括11月的墨尔本杯（Melbourne Cup）赛马，以及澳洲体坛年度盛事澳式足球联盟AFL的总决赛。

巴里拉罗今天说：「有些在维多利亚州举办的赛事，是全国关注的活动。运动赛事无论对澳洲经济和澳洲民众士气，都很重要。」

他还表示：「我们应该能和维多利亚州合作，找到方法确保这些活动全都如期举行，这点毋庸置疑。在（疫情）危机下，这些赛事太过重要，不办不行。」（译者：杨昭彦/核稿：张正芊）

© 2020 AFP