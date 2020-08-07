纽约州检方提告 要求解散全国步枪协会

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（法新社纽约6日电） 美国纽约州检察长今天以财务诈欺和行为不当罪名，控告全国步枪协会和执行副总裁拉皮耶（Wayne LaPierre），要求解散这个强有力的保守派游说团体。

法新社报导，纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）指出，拉皮耶和全国步枪协会（National Rifle Association, NRA）3名高阶干部多年来将会员会费和捐赠当成「个人小金库」，花费数千万美元在自己和好友身上，违反纽约州非营利组织的法律规定。

詹乐霞表示，这4人「基本是在掠夺它（NRA）的资产」，让这个曾经富有并挹注共和党政治活动数百万美元的团体濒临破产。

全国步枪协会发表声明反控詹乐霞，指称她在距离全国大选只剩3个月之际，提起诉讼是为了「在政治上得分」。

NRA总裁梅多斯（Carolyn Meadows）说：「这是对我们组织和宪法第二修正案所捍卫的自由毫无根据且有预谋的攻击。」

数十年来，NRA代表着全美数百万拥枪者和爱枪人士，援引宪法第二修正案保障美国人民携带武器，在诉求松绑和消除枪枝管制上获得实质胜利。

在NRA担任执行副总近30年的拉皮耶，已成为这项过程中最有力的华府掮客之一。

拉皮耶在2016年川普竞选总统时担任要角，川普的儿子艾瑞克．川普（Eric Trump）和小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）都是NRA成员并定期参与NRA活动。

当川普在白宫被询及这起诉讼时，他回答说这是「一件相当糟糕的事」。

川普告诉记者：「我认为NRA应迁至德州，过着良好且美满的生活。」（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

© 2020 AFP