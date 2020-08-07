美国总统大选防奥步操弄 推特脸书各自出招

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（法新社旧金山6日电） 激烈的美国总统大选即将登场，社群媒体推特（Twitter）和脸书（Facebook）今天宣布采取措施，要阻挠企图欺骗、分裂选民的行为。

推特公布新措施以防止「国家附属媒体」利用新闻报导推动特殊的政治目的，此举将影响来自俄罗斯和中国的主要新闻媒体。

脸书则表示已经移除了在罗马尼亚执行一项欺骗性竞选活动、却伪装成美国总统川普支持者的帐号。

脸书在报告中指出，躲在这些帐号后面的人张贴各种美国政治话题，包括「即将到来的11月大选、川普竞选阵营及非裔美国民众对该阵营的支持、保守派意识型态、基督教信仰和匿名者Q（QAnon）」。

总部位于旧金山的推特表示，将在国家附属媒体帐号上添加新标签，且将不再透过推特建议系统加强这些帐号的推文曝光。

推特发言人表示，受到新政策影响的媒体包括总部位于俄罗斯的「俄罗斯卫星通讯社」（Sputnik）、「今日俄罗斯」（RT）和中国的「新华社」等。

推特在声明中解释：「有别于一般独立媒体，国家附属媒体经常将新闻报导作为推进政治目的的工具。」

推特表示，这项决定不会影响到「受国家资助、但编辑独立的组织」，并特别点名英国广播公司（BBC）和美国全国公共电台（National Public Radio）。

脸书今年稍早已做出类似举措，特别标示出受政府操纵编辑内容媒体的贴文。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP