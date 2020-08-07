贝鲁特大爆炸 欧盟提拨3300万欧元紧急援助

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（法新社布鲁塞尔6日电） 欧洲联盟今天宣布，欧盟已发放3300万欧元用于黎巴嫩初期紧急援助，并调动义大利医疗船等物资，救助4日遭到2次爆炸重创的贝鲁特。

欧盟消息人士表示，欧盟也计画在评估必要物资后召开一场捐助会议，筹措更多重建资金。

欧盟执行委员会指出，这笔3300万欧元的援助，可望满足贝鲁特对紧急服务及医院的立即性需求。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen ）今天与黎巴嫩总理狄亚布（Hassan Diab）通电话，讨论欧盟的援助事项。

范德赖恩与欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）今晚致函欧盟27个成员国，呼吁各国「为前方的复苏之路做出贡献」。

信中写道：「我们邀请您加强支持黎巴嫩，除了紧急援助需求，也包括黎巴嫩的长期重建计画。」

信中还说：「为保物资配送效率与迅速交付，我们将让欧盟各机构的协调机制准备就绪，确保您和欧盟整体的共同援助资源顺利送达黎巴嫩。」

范德赖恩与米歇尔提醒27个欧盟成员国，欧盟与黎巴嫩具有「坚强的伙伴关系」，黎巴嫩是「具有战略重要性且人均收容难民数最多」的国家，「现在立即行动以降低这场悲剧后续效应，符合我们共同利益」。

欧洲各国已快速动员，义大利海军提供一艘具备直升机医疗后送能力与医疗设备的船只。欧盟消息人士透露，义大利还动员250名专门搜救的消防员。

© 2020 AFP