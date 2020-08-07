贝鲁特大爆炸 赛普勒斯警方询问俄罗斯关系人

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（法新社赛普勒斯尼柯希亚6日电） 赛普勒斯警方今天表示，他们已询问遭指控与造成贝鲁特大爆炸的货轮及所载运硝酸铵货品有关的俄罗斯人格雷丘希金（Igor Grechushkin）。

赛普勒斯警方发言人告诉法新社：「黎巴嫩当局要我们找到格雷丘希金，并问他一些问题，我们照做了。他的回应也已传回黎巴嫩。」

警方发言人表示，已回应黎巴嫩透过国际刑警组织（Interpol）传达的要求，向格雷丘希金询问船上货物的相关问题，但他并未被逮捕。

警方说：「我们已做了黎巴嫩要求的事。」

今天稍早，赛普勒斯内政部否认媒体指称格雷丘希金持有该国护照的说法，但表示会协助黎巴嫩。

据赛普勒斯政治新闻报（Politis）报导，格雷丘希金是赛普勒斯南部港口城市里马索（Limassol）的居民。里马索是世界最大的航运管理中心之一。

黎巴嫩安全官员告诉法新社，罗索斯号（Rhosus）货轮2013年从乔治亚启航，载着2750公吨的硝酸铵驶往莫三比克，中途停靠在黎巴嫩。这名官员未被允许提及相关资讯，因此要求不透露身分。

纽约时报（The New York Times）及其他媒体报导，格雷丘希金租用的这艘船因为船身有破洞而停靠贝鲁特港。

船舶追踪网站Marine Traffic表示，这艘悬挂摩尔多瓦共和国旗帜的货轮2013年11月20日停靠贝鲁特港，之后就没再离开。

© 2020 AFP