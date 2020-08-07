防疫期间碳排放减少　无助减缓气候变迁

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎7日电） 温室气体排放量在防疫封锁限制期间史无前例地下降，但因为没有长久的石化燃料替代计画，短暂的温室气体排放量下降对减缓气候变迁并没帮助。

为了防范2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，各国政府要求数十亿人待在家，因此，2020年全球由燃烧煤炭、石油、天然气造成的碳排放将下降8%至10%。

但少了系统性的能源转移计画，专家在今天刊登于「自然气候变迁」（Nature Climate Change）的报告中警告，防疫封锁限制期间减少碳排放可能毫无意义。

研究报告共同作者、英国里兹大学（University of Leeds）普里斯特利国际气候中心（Priestley International Centre for Climate）主任福斯特（Piers Forster）说：「防疫封城的经验显示，我们可以改变，且改变得很快，但也显示出行为改变的极限。」

研究团队利用公开资料来源，计算今年2月至6月逾120国10种不同温室气体与空气污染物的变化程度。

研究团队发现，二氧化碳和氮氧化物浓度在这一段期间下滑了10%至30%不等。

然而，防疫封锁限制期间的巨大行为转变只是暂时的，今年迄今的碳排放减量不可能影响气候。

© 2020 AFP