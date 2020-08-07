2019冠状病毒疾病全球逾71.5万死 破1913万确诊

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（法新社巴黎7日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间7日11时（台湾7日晚间7时），全球至少71万5343人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19 ），至少1913万3340人染疫。

自去年12月中国爆发疫情以来，迄今已蔓延全球196个国家及地区，至少1131万9300人目前被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

全球昨天通报新增7377人死亡及28万2381起确诊病例。根据通报数据，新增病逝人数最多国家依序为美国（2060死）、巴西（1237死）及印度（886死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计16万104人病故、488万3657人确诊，至少159万8624人已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（9万8493人丧生、291 万2212人染疫）、墨西哥（5万517人丧生、46万2690人染疫）、英国（4万6413人丧生、30万8134人染疫）及印度（4万1585人丧生、202万7074人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有85人染疫丧命，其次是英国（68 人）、秘鲁（62人）、西班牙（61人）及义大利（58人）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万4565例确诊，其中4634人死亡，7万9088人已康复。

拉丁美洲和加勒比海地区累计21万3018死、531万9101例确诊；欧洲累计21万2415死、330万1728例确诊；美国和加拿大累计16万9108死、500万2218例确诊。

亚洲累计6万9099死、325万9246例确诊；中东地区累计2万9306死、121万8513例确诊；非洲累计2万2098死、101万380例确诊；大洋洲累计299死、2万2154例确诊。

© 2020 AFP