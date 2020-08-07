3D技术重建拉斐尔面貌 解开艺术大师安息地之谜

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（法新社罗马6日电） 义大利罗马第二大学（Tor Vergata University）今天表示，艺术专家进行义大利画家拉斐尔的脸部3D重建，几乎确定两世纪前发掘的一具遗骸就是他，解开拉斐尔安息地的古老谜团。

艺术家拉斐尔被称为「神童」，与达文西、米开朗基罗并称为「文艺复兴三杰」，1520年逝世，享年37岁。拉斐尔的遗骸19世纪出土，当时曾以他的头骨制作石膏模型，但专家无法确认这副骸骨是不是拉斐尔，因为墓穴中还挖出其他人的完整或部份骨架。

义大利政府今年纪念拉斐尔逝世500周年，罗马第二大学研究团队着手对这具石膏模型进行3D重建。

分子生物学专家法尔科尼（Mattia Falconi）告诉法新社，3D重建的结果与拉斐尔自画像及当时其他艺术家绘制的拉斐尔肖像明显相符。

法尔科尼说：「这是首次有具体证据表明，1833年出土的那具遗骸是拉斐尔（Raffaello Sanzio）。」

法尔科尼指出，脸部3D重建技术唯一无法还原的是耳朵，「幸运的是，拉斐尔的耳朵被长发盖住」。确认拉斐尔的遗骸后，有助进一步分析以判定拉斐尔头发及眼睛的颜色。

受到冠状病毒疫情大流行影响，原定今年再度发掘拉斐尔遗骸的计画遭到搁置。法尔科尼表示，如能恢复这项计画，他的团队很有兴趣了解拉斐尔呈现自我样貌的真实程度。

© 2020 AFP